В Укравтодоре говорят, что полностью достроят запорожский мост до конца года

Подрядная компания должна завершить строительство низовой части вантового моста и всей магистрали до конца 2022 года.
Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.
«Мы открыли движение по вантовому мосту — это позволило соединить остров Хортица и центр Запорожья. Поэтому надеюсь, что транспортный коллапс будет решен. Но проект еще не закончен. Должны выполнить проект в 2022 году. Нам осталось запустить движение по балочному мосту по низовой части. Работы уже практически выполнены, когда будут получше погодные условия, мы закончим и введем в эксплуатацию этот участок. Это будет в апреле. Низовая часть вантового моста — все секции уже смонтированы. Осталось сделать гидроизоляцию, уложить асфальт, ванты смонтировать, барьерное и перильное ограждения – и уже можно будет запускать движение. В этом году все выполним. Люди смогут полностью пользоваться автотранспортной магистралью в конце этого года», — сказал он.
Что касается стоимости строительства флагмана программы «Большая стройка», то в Укравтодоре говорят, что она будет точно не более 11,9 млрд гривен.
«Не более 11,9 млрд гривен. Окончательно будем знать летом. Это точно будет менее чем 11,9 млрд гривен. На этот год 1,5 млрд гривен же запланировано», — добавил Ивко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионеромПозавчера, 18:32 - 7020 14
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 7194 9
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.Позавчера, 19:35 - 33363 7
Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)3 ч. назад - 228 2
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии2 ч. назад - 1608 2
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 7194 9
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнесаВчера, 14:19 - 4418
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии2 ч. назад - 1608 2
Каких сфер коснутся массовые увольненияВчера, 20:01 - 1547 2
В каких странах больше всего состоятельных людей (инфографика)Вчера, 17:03 - 1417
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 570 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 457
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 622 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2069 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1208 1