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В Укравтодоре говорят, что полностью достроят запорожский мост до конца года

В Укравтодоре говорят, что полностью достроят запорожский мост до конца года

Подрядная компания должна завершить строительство низовой части вантового моста и всей магистрали до конца 2022 года.

Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

«Мы открыли движение по вантовому мосту — это позволило соединить остров Хортица и центр Запорожья. Поэтому надеюсь, что транспортный коллапс будет решен. Но проект еще не закончен. Должны выполнить проект в 2022 году. Нам осталось запустить движение по балочному мосту по низовой части. Работы уже практически выполнены, когда будут получше погодные условия, мы закончим и введем в эксплуатацию этот участок. Это будет в апреле. Низовая часть вантового моста — все секции уже смонтированы. Осталось сделать гидроизоляцию, уложить асфальт, ванты смонтировать, барьерное и перильное ограждения – и уже можно будет запускать движение. В этом году все выполним. Люди смогут полностью пользоваться автотранспортной магистралью в конце этого года», — сказал он.

Что касается стоимости строительства флагмана программы «Большая стройка», то в Укравтодоре говорят, что она будет точно не более 11,9 млрд гривен.

«Не более 11,9 млрд гривен. Окончательно будем знать летом. Это точно будет менее чем 11,9 млрд гривен. На этот год 1,5 млрд гривен же запланировано», — добавил Ивко.

Справка Finance.ua:

  • 22 января в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский открыл первую часть крупнейшего вантового моста в Украине.
По материалам Укринформ
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