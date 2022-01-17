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В Минцифре предупреждают об афере: предлагают за 15 тысяч долларов данные из "Дії"

В Минцифре предупреждают об афере: предлагают за 15 тысяч долларов данные из "Дії"

В сети распространяется информация о том, что пользователь одного форума выставил объявление на продажу данных миллионов украинцев, утверждая их происхождение с сайта diia.gov.ua. В Минцифре называют это провокацией и продолжением гибридной войны.

Об этом говорится в телеграмме “Дии”.

Гильдия IT Специалистов пишет, что в доказательство правдивости своих слов, пользователь FreeCivilian выставил несколько пробных файлов разного размера. Которые якобы пользователи загружали в приложение и на портал.

На это в Министерстве цифровой трансформации заявили, что такие сообщения начали появляться еще с прошлых выходных. “Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора”, – отметили там.

Там призвали украинцев не поддаваться панике. Поскольку “все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года”.

Там напомнили, что пользователями мобильного приложения “Дии” являются 13,5 млн украинцев. “Приложении не хранит персональные данные, а только отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах”, – резюмировали в ведомстве.

Экономическая правда позвонила по 3 номерам телефонов, которые были указаны в демонстрационной версии “базы данных”, по этим номерам ответили отмеченные там люди.

По материалам Економічна Правда
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