Как получить компенсацию от государства на переоборудование автомобиля

До 30 декабря 2022 года жители Киева могут оформить себе в Государственной налоговой службе Украины возврат части средств, потраченных на переоборудование автомобиля в 2021 году, пишет Информатор Деньги.

За расходы, понесенные на переоборудование транспортных средств в 2022 году, получить частичную компенсацию от государства можно будет в 2023 году.

Кто может получить выплату? Для получения налоговой скидки на переоборудование транспортного средства нужно:

быть резидентом Украины;

иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или отметку в паспорте о наличии права проводить любые платежи по серии и номеру паспорта;

получить в отчетном году доход в виде заработной платы (в данном случае речь о 2021 году).

Если человек не получал доход в виде зарплаты, то налоговую скидку на переоборудование автомобиля получить не выйдет.

Компенсацию можно получить за переоборудование транспортного средства с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.

Какие документы нужны? После переоборудования транспортного средства его владелец должен обратиться в организацию оценки соответствия и подать заявление о проведении оценки соответствия переоборудованного транспортного средства правилам, нормативам и стандартам Украины и требованиям, изложенным в документе о согласовании. По результатам такой оценки выдается:

сертификат соответствия;

акт технической экспертизы или сертификат соответствия – для транспортных средств, которые переоборудованы в индивидуальном порядке, а также для работы на газовом моторном топливе и альтернативных видах жидкого и газового топлива.

Кроме этих двух документов понадобятся:

налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах за прошлый год (в данном случае за 2021) + дополнение №6 к ней (о сумме налоговой скидки);

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

копия паспорта и копия идентификационного кода ( ИНН );

документы, подтверждающие расходы, понесенные для переоборудования транспортного средства: квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, копии договоров, идентифицирующих продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя). В указанных документах обязательно должна быть указана стоимость таких товаров (работ, услуг) и сроки их продажи (исполнения, предоставления).

Какие основные условия для переоборудования своего транспорта в Украине – читайте на сайте МВД. Процедура переоборудования транспортных средств установлена Порядком переоборудования транспортных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2010 года № 607.

Размер компенсации. Чтобы понять, какую сумму государство вернет, нужно от суммы налога на доходы физлиц (18% зарплаты) вычесть 18% разницы между годовой зарплатой и суммой потраченных на переоборудование средств.

Например, зарплата человека за год составила 300 тыс. грн (из которой еще взыскали подоходный налог), а на переоборудование автомобиля на газовое топливо он потратил 25 тыс. грн. Из годовой зарплаты государство получило НДФЛ 18% (или 54 тыс. грн) Тогда сумма, которую компенсирует государство, будет выглядеть следующим образом:

54 000 – (300 000 – 25 000) * 18% = 4 500 (грн) – столько и можно получить от государства для возмещения своих расходов.

На примере человек получит 4,5 тыс. грн от государства. Но в каждом случае эта цифра будет зависеть от суммы расходов и размера зарплаты за предшествующий год.

Если с документам все в порядке, а у человека есть право на получение этой скидки, то ее начислят в течение 60 дней на счет в любом банке получателя (какой он укажет) или наличными отдадут с помощью Укрпочты.