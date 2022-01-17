iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат перископную камеру

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на аналитика Джеффа Пу (Jeff Pu), смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оснащены перископной камерой с 5-кратным оптическим зумом.
Аналитик Джефф Пу указал, что сейчас компания из Купертино ведёт переговоры с Lante Optics, компанией, которая, как ожидается, станет основным поставщиком объективов для перископных камер iPhone в следующем году. Как сообщается, Apple уже получила образцы объективов от фирмы, а окончательное решение должно быть принято к маю 2022 года.
Если Apple решит, что компоненты соответствуют её стандартам качества, она будет использовать их в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В случае, если компании закроют сделку по этим компонентам, Lante Optics получит заказ более чем на 100 миллионов модулей. Очевидно, что это положительно скажется на доходах Lante Optics.
Ранее другой аналитик, Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), также говорил, что компания рассматривает возможность включения перископной камеры в iPhone 2023 модельного года. После сообщения Джеффа Пу вероятность того, что Apple улучшит возможности масштабирования iPhone в 2023 году, становится ещё больше.
Стоит отметить, что Samsung и Huawei уже внедрили в свои смартфоны такую технологию, которая может обеспечивать уровни масштабирования от оптического 10-кратного до комбинированного 100-кратного зума.
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