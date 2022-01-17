Акции компаний мира продолжают подать: что происходит

В четверг, 20 января, акции мировых компаний начали активно терять свою рыночную стоимость и продолжили падение на следующий день – все из-за инфляции.
Об этом сообщает Reuters, данные Yahoo Finance.
Так, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,89% – он отслеживает 30 крупнейших компаний США. Потерял позиции также индекс S&P 500 – 1,10%, а Nasdaq Composite потерял на 1,30%.
Инвесторы обеспокоены ростом ставок, поскольку таким образом заимствования становятся дороже и могут ухудшить как перспективы глобального роста, так и прибыли компаний.
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Опрос экономистов Reuters показал, что они ожидают от ФРС гораздо более быстрого ужесточения монетарной политики, чтобы обуздать инфляцию, которая достигает сорокалетних рекордов.
Заседание Федрезерва состоится уже на следующей неделе, поэтому в ожидании решения начали падать как американские биржи, так и криптовалюты.
Одновременно растет доходность двухлетних бондов Казначейства США: на 1,2 б.п. до 1,037%. При этом “длинные” бумаги оборотом 10 лет уменьшили доходность на 1,2% до 1,815%.
В еврозоне рынки, напротив, выросли – индекс FTSEurofirst прибавил 0,51% на закрытии рынка 20 января. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сигнализирует, что у Европы потребности в значительном ужесточении монетарной политики вследствие другой экономической ситуации.
При этом аналитики утверждают, что рынок также находится под влиянием геополитических рисков на фоне угрозы Украине со стороны РФ.
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