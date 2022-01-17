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Акции компаний мира продолжают подать: что происходит

Акции компаний мира продолжают подать: что происходит

В четверг, 20 января, акции мировых компаний начали активно терять свою рыночную стоимость и продолжили падение на следующий день – все из-за инфляции.

Об этом сообщает Reuters, данные Yahoo Finance.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,89% – он отслеживает 30 крупнейших компаний США. Потерял позиции также индекс S&P 500 – 1,10%, а Nasdaq Composite потерял на 1,30%.

Инвесторы обеспокоены ростом ставок, поскольку таким образом заимствования становятся дороже и могут ухудшить как перспективы глобального роста, так и прибыли компаний.

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Опрос экономистов Reuters показал, что они ожидают от ФРС гораздо более быстрого ужесточения монетарной политики, чтобы обуздать инфляцию, которая достигает сорокалетних рекордов.

Заседание Федрезерва состоится уже на следующей неделе, поэтому в ожидании решения начали падать как американские биржи, так и криптовалюты.

Одновременно растет доходность двухлетних бондов Казначейства США: на 1,2 б.п. до 1,037%. При этом “длинные” бумаги оборотом 10 лет уменьшили доходность на 1,2% до 1,815%.

В еврозоне рынки, напротив, выросли – индекс FTSEurofirst прибавил 0,51% на закрытии рынка 20 января. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сигнализирует, что у Европы потребности в значительном ужесточении монетарной политики вследствие другой экономической ситуации.

При этом аналитики утверждают, что рынок также находится под влиянием геополитических рисков на фоне угрозы Украине со стороны РФ.

По материалам Економічна Правда
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