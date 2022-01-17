Артем Ковбель: как защитить компанию от корпоративного мошенничества

Каждая компания, будь это представитель малого, среднего или крупного бизнеса, ежесекундно подвергается ряду рисков, которые влияют на финансовую стабильность бизнеса.

И тут речь идёт как о рисках материального характера (например, когда недобросовестный менеджер решает списать, а далее скрыть в учёте выведенную за наличку дебиторскую задолженность), так и о рисках нематериального характера, когда сотрудник компании за вознаграждение рассказывает конкуренту сенситивную (инсайдерскую) информацию, которая даёт второй стороне конкурентное преимущество.

Что делать в такой ситуации?

Внедрять ряд мер, специально созданных для защиты бизнеса. Одна из них – это форензик. Форензик – это инструмент борьбы с финансовым мошенничеством, популярность которого только сейчас набирает обороты в странах (англ. emerging markets – развивающихся экономик), к которым относится Украина.

Об этом свидетельствует ряд проверок инициированных, правительством Украины в разрезе различных госструктур, начиная от громкого кейса с ПриватБанк, Укрэксимбанк, инициированных НБУ, а также – серии расследований, инициированных Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ. – Ред.) – в отношении бенефициаров банков, в которые была введена временная администрация, на предмет незаконного вывода ликвидности за пределы банков.

Также стоит упомянуть расследования в Аграрном Фонде Украины, Укроборонпроме и Укравтодоре, которые я проводил лично по заданию профильных Министерств. Данные ведомства были инициированы также на предмет идентификации рисков (англ. fraud – злоупотреблений) среди бывших руководителей.

Форензик, в отличие от финансового аудита, покрывает не только материальные аспекты возможных злоупотреблений – прямой вывод денег, незаконное отчуждение активов, – но и, как говорилось выше, нематериальные виды рисков. Такие, как конфликты интересов в менеджменте, риски потери информации, концентрация обязанностей в рамках одного должностного лица, (например, когда главный бухгалтер, задачей которого является ведение бухгалтерского и управленческого учёта является также материально ответственным за складские запасы и основные средства, то есть один и тот же человек ведёт учёт и отвечает за сохранность активов).

Как форензик может помочь с финансовыми злоупотреблениями?

Форензик обычно проводится спонтанно, когда никто из менеджеров не ожидает проверки. Соответственно злоумышленники не имеют времени замести следы, их застают врасплох.

Например, проведение спонтанной инвентаризации на предприятии, где внезапный пересчёт материальных активов и основных средств может показать их наличие не в полном объёме, ведь согласно мировой статистики риском # 1 в любом бизнесе является – незаконное отчуждение активов.

Инструмент форензик направлен на минимизацию рисков недобросовестных действий во всех департаментах компании: бухгалтерия, складское хозяйство, закупки, продажи и производство посредством внедрения прямых и непрямых методов защиты компании.

Например, к непрямым методам относятся:

- внедрение системы (англ. Compliance – комплаенс – совокупность политик, которые регулируют бизнес процессы в компании), установка камер видеонаблюдения для контроля сохранности производственных фондов компании.

Данный инструмент распространён в транснациональных компаниях, а в украинских компаниях находится на стадии точечного внедрения. И к сожалению, пока что должность – комплаенс офицера воспринимается многими компаниями как – затратная часть либо в лучшем случае данная позиция объединяет в себе главу юридического департамента и комплаенс офицера.

- внедрение в компании (англ. WBS – whistle blowing system- системы обратной связи) – данная система помогает выявлять риск в компании на ранних стадиях путем получения сведений о наличии таких рисков непосредственно от сотрудников компании.

Инструмент WBS в украинских компаниях именуется «горячей линией» и довольно широко используется отечественными компаниями, другой вопрос насколько в них построена система обратной связи и как налажено оперативное реагирование на потенциальные пискливые инциденты.

Форензик направлен как на расследование фактов недобросовестных действий ретроспективного характера, с другой стороны, инструмент форензик направлен на осуществление превентивных мер и минимизацию возникновения таких действий в будущем.

Приход в компанию форензиста даёт сигнал злоумышленниками о том, что их недобросовестные схемы могут быть вскрыты. Из практики, в период проверки форензик любого рода недобросовестные схемы приостанавливаются в компании.

Форензик обеспечивает Helicopter view, то есть «вид сверху» на любой из бизнесов, и тотальную неангажированность при проведении проверки, ведь проверяющие не имеют ничего общего с менеджерами внутри компании.

Он помогает сделать бизнес более прозрачным и вычислить все схемы, которые наносят урон как компании изнутри, так и государству в целом. Например, менеджмент в компании выводит деньги с помощью популярной схемы – налоговые ямы. Тем самым ухудшает финансовый результат компании путем увеличения затрат и себестоимости продукции компании. С другой стороны, компания занижает налогооблагаемую базу и минимизирует уплату налога на прибыль, тем самым бюджет Государства недополучает фискальные поступления.

Артем Ковбель, аудитор, сооснователь, партнер компании Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP