Артем Ковбель: как защитить компанию от корпоративного мошенничества

Каждая компания, будь это представитель малого, среднего или крупного бизнеса, ежесекундно подвергается ряду рисков, которые влияют на финансовую стабильность бизнеса.
И тут речь идёт как о рисках материального характера (например, когда недобросовестный менеджер решает списать, а далее скрыть в учёте выведенную за наличку дебиторскую задолженность), так и о рисках нематериального характера, когда сотрудник компании за вознаграждение рассказывает конкуренту сенситивную (инсайдерскую) информацию, которая даёт второй стороне конкурентное преимущество.
Что делать в такой ситуации?
Внедрять ряд мер, специально созданных для защиты бизнеса. Одна из них – это форензик. Форензик – это инструмент борьбы с финансовым мошенничеством, популярность которого только сейчас набирает обороты в странах (англ. emerging markets – развивающихся экономик), к которым относится Украина.
Об этом свидетельствует ряд проверок инициированных, правительством Украины в разрезе различных госструктур, начиная от громкого кейса с ПриватБанк, Укрэксимбанк, инициированных НБУ, а также – серии расследований, инициированных Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ. – Ред.) – в отношении бенефициаров банков, в которые была введена временная администрация, на предмет незаконного вывода ликвидности за пределы банков.
Также стоит упомянуть расследования в Аграрном Фонде Украины, Укроборонпроме и Укравтодоре, которые я проводил лично по заданию профильных Министерств. Данные ведомства были инициированы также на предмет идентификации рисков (англ. fraud – злоупотреблений) среди бывших руководителей.
Форензик, в отличие от финансового аудита, покрывает не только материальные аспекты возможных злоупотреблений – прямой вывод денег, незаконное отчуждение активов, – но и, как говорилось выше, нематериальные виды рисков. Такие, как конфликты интересов в менеджменте, риски потери информации, концентрация обязанностей в рамках одного должностного лица, (например, когда главный бухгалтер, задачей которого является ведение бухгалтерского и управленческого учёта является также материально ответственным за складские запасы и основные средства, то есть один и тот же человек ведёт учёт и отвечает за сохранность активов).
Как форензик может помочь с финансовыми злоупотреблениями?
Например, проведение спонтанной инвентаризации на предприятии, где внезапный пересчёт материальных активов и основных средств может показать их наличие не в полном объёме, ведь согласно мировой статистики риском # 1 в любом бизнесе является – незаконное отчуждение активов.
Например, к непрямым методам относятся:
- внедрение системы (англ. Compliance – комплаенс – совокупность политик, которые регулируют бизнес процессы в компании), установка камер видеонаблюдения для контроля сохранности производственных фондов компании.
Данный инструмент распространён в транснациональных компаниях, а в украинских компаниях находится на стадии точечного внедрения. И к сожалению, пока что должность – комплаенс офицера воспринимается многими компаниями как – затратная часть либо в лучшем случае данная позиция объединяет в себе главу юридического департамента и комплаенс офицера.
- внедрение в компании (англ. WBS – whistle blowing system- системы обратной связи) – данная система помогает выявлять риск в компании на ранних стадиях путем получения сведений о наличии таких рисков непосредственно от сотрудников компании.
Инструмент WBS в украинских компаниях именуется «горячей линией» и довольно широко используется отечественными компаниями, другой вопрос насколько в них построена система обратной связи и как налажено оперативное реагирование на потенциальные пискливые инциденты.
Артем Ковбель, аудитор, сооснователь, партнер компании Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP
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