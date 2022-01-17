Процедуру оценки земли и недвижимости изменят

Фонд госимущества ожидает принятия Верховной Радой изменений в законодательство, которые позволят ликвидировать фракционную оценку (отдельную оценку земельного участка и недвижимости на ней) и внедрить мировые стандарты ведения оценочной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Сенниченко.

«Следующий этап нашей работы – ликвидация фракционной оценки и переход к мировым стандартам оценочной деятельности. Эти изменения позволят внедрить в Украине правила, понятные для бизнеса из любой страны. Соответствующий законопроект уже представлен в Верховную Раду», – цитирует пресс-служба Сенниченко.

Отмечается, что законопроект был разработан совместно с представителями Всемирного банка, сейчас ожидается его рассмотрение в Верховной Раде.

Первым шагом стала ликвидация площадок-посредников, которые брали средства за внесение данных об оценке в реестр. Теперь это происходит полностью бесплатно, благодаря чему граждане сэкономили более 2 млрд грн.

Запущенный в 2021 году сервис автоматической оценки стоимости недвижимости стал вторым этапом реформы. Теперь не обязательно обращаться к оценщикам для определения стоимости имущества. Чтобы получить оценку, достаточно зайти на сайт и внести необходимую информацию.

«Начиная с июня 2021 года, сервисом автоматической оценки недвижимости воспользовались 800 тыс. раз, что позволило сэкономить гражданам 80 млн грн, тогда как общий экономический эффект от реформы составляет почти 2,1 млрд грн», – заявил он.

От приватизации в государственный бюджет Украины в 2021 году поступило 5,1 млрд грн, что является рекордным показателем за десятилетие. От аренды госимущества в бюджет в прошлом году поступило 1,62 млрд грн.