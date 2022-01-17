Процедуру оценки земли и недвижимости изменят

Фонд госимущества ожидает принятия Верховной Радой изменений в законодательство, которые позволят ликвидировать фракционную оценку (отдельную оценку земельного участка и недвижимости на ней) и внедрить мировые стандарты ведения оценочной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Сенниченко.
«Следующий этап нашей работы – ликвидация фракционной оценки и переход к мировым стандартам оценочной деятельности. Эти изменения позволят внедрить в Украине правила, понятные для бизнеса из любой страны. Соответствующий законопроект уже представлен в Верховную Раду», – цитирует пресс-служба Сенниченко.
Отмечается, что законопроект был разработан совместно с представителями Всемирного банка, сейчас ожидается его рассмотрение в Верховной Раде.
Первым шагом стала ликвидация площадок-посредников, которые брали средства за внесение данных об оценке в реестр. Теперь это происходит полностью бесплатно, благодаря чему граждане сэкономили более 2 млрд грн.
Запущенный в 2021 году сервис автоматической оценки стоимости недвижимости стал вторым этапом реформы. Теперь не обязательно обращаться к оценщикам для определения стоимости имущества. Чтобы получить оценку, достаточно зайти на сайт и внести необходимую информацию.
«Начиная с июня 2021 года, сервисом автоматической оценки недвижимости воспользовались 800 тыс. раз, что позволило сэкономить гражданам 80 млн грн, тогда как общий экономический эффект от реформы составляет почти 2,1 млрд грн», – заявил он.
От приватизации в государственный бюджет Украины в 2021 году поступило 5,1 млрд грн, что является рекордным показателем за десятилетие. От аренды госимущества в бюджет в прошлом году поступило 1,62 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 20% украинцев хоть раз покупали криптовалюту (исследование)Вчера, 20:07 - 410 12
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 2690 11
Солома, мусор и камыш: в «Нафтогазе» нашли для ТЭЦ альтернативу дорогому газу6 ч. назад - 630 7
Бизнес намерен повысить цены на продуктыВчера, 15:34 - 1592 7
Стало известно, сколько заработал министр цифровой трансформации Федоров7 ч. назад - 577 5
В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатимВчера, 14:03 - 21511 3
В США создали новейший двигатель внутреннего сгоранияВчера, 22:24 - 6445 2
В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведенияВчера, 16:02 - 2497
Родственникам некоторых украинцев звонят из банков: что делать (советы эксперта)Вчера, 20:20 - 1758
Межбанк: как рынок отреагировал на решения НацбанкаВчера, 18:05 - 1644
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараПозавчера, 10:19 - 287
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 359
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 535 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1774 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1009 1