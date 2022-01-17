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В Австрии вакцинированные граждане смогут выиграть в лотерею 1500 евро

В Австрии вакцинированные граждане смогут выиграть в лотерею 1500 евро

Правительство Австрии договорилось с партией социал-демократов о проведении лотереи для граждан, которые вакцинировались. В акции можно будет выиграть до трех ваучеров на 500 евро каждому, пишет Интерфакс со ссылкой на Krone. О лотерее 20 января объявил канцлер страны Карл Нехаммер.

Розыгрыш призов и другие меры по стимулированию вакцинации парламент в этот же день рассмотрит в одном пакете с законопроектом об обязательной вакцинации от COVID-19, которая начнется уже с февраля.

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Возможность участвовать в лотерее получат все, кто внесен в электронный реестр вакцинированных, в том числе те, кто получил только первую дозу вакцины. Шанс на выигрыш будет иметь каждый десятый. Розыгрыши будут проводиться в фиксированные дни с телетрансляцией с 15 марта до конца декабря.

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Отоварить ваучеры можно будет в розничных магазинах, общественном питании, культурных и спортивных учреждениях, а также в отелях в Австрии. Власти таким образом планируют поддержать малый бизнес страны, который значительно пострадал из-за пандемии.

Кроме того, правительство пообещало местным муниципалитетам субсидии, размер которых будет зависеть от уровня вакцинации.

Всего на программу стимулирования вакцинации будет выделено около 1,4 млрд евро, пишет Krone.

По материалам Mind
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