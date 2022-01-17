В пригороде Сиднея предлагают бесплатное жилье, но есть нюанс

Несмотря на то, что семейный дом с четырьмя спальнями в тихом пригороде Сиднея был оценен в 1,5 миллиона долларов, продавцы готовы отдать его даром. Об этом сообщает The Sun.

В объявлении указано, что «бесплатное жилье готово к вывозу», а новым владельцам придется самостоятельно перенести его на новый участок.

Что известно о доме? По данным realestate.com.au, дом с четырьмя спальнями и двумя ванными, а также земля, на которой он расположен, оценены в 1,56 миллиона долларов. Причем большую часть стоимости составляет сам участок.

Аналогичную площадь земли продают в пригороде Сиднея в среднем за 1,3 миллиона долларов, а расходы на снос дома могут достигать 70 тысяч долларов. Поэтому все больше австралийцев «раздают» недвижимость за бесценок, чтобы очистить участок и подготовить его под строительство.

Почему здание просто снесут? Владельцы отмечают, что перевозка здания — это значительно экологичнее, чем его разрушение. Повторное использование конструкции уменьшит количество отходов. К тому же кто-то из малообеспеченных слоев населения получит просторное и доступное жилье.

В объявлении указано, что дом находится в хорошем состоянии. Как снаружи, так и внутри отсутствуют какие-либо повреждения. Забрать его предлагают в начале марта. Потратиться будущему владельцу придется лишь на перевозку конструкции.