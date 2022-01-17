Более 20% украинцев хоть раз покупали криптовалюту (исследование)

Каждый пятый (20,7%) украинец 18−24 лет хоть раз в своей жизни покупал-продавал криптовалюту или участвовал в ICO, первичном размещении монет. Таковы данные исследовательской компании Gradus.

Украинцы все больше привлекаются к миру альтернативных денег. Более половины (55,9%) респондентов по национальной репрезентативной панели Gradus сказали, что знают о понятии криптовалют, а 5,1% уже лично проводили операции с криптомонетами и/или блокчейном. По оценке всемирной консалтинговой компании TripleA, 12,73% жителей Украины обладают криптоденьгами, при том что средний мировой уровень в 2021 году составил 3,9%.

Читайте также: Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021 года

Как отмечают эксперты Gradus, хотя самым популярным способом сохранения и приумножения средств среди украинцев остается покупка обычной валюты (32,6%), покупка криптомонет в нашей стране уже встречаются чаще, чем инвестиции в ценные бумаги.

Самая популярная операция в украинском мире крипты — открытие криптокошелька, он есть у 77% тех, кто занимается этой сферой деятельности. Каждый второй криптоактивный украинец покупал/обменивал токены на бирже.

Основная цель криптокошелька – получение дохода в криптовалюте, самое редкое применение — для игр (18,9%). Рассчитывались этим типом денег за реальные товары треть (31,5%) тех наших земляков, кто на «ты» с криптовалютами и, что интересно, жители небольших городов в северных регионах делают это чаще.

Справка Finance.ua:

8 сентября 2021 года Верховной Радой Украины был принят Закон «О виртуальных активах», который регулирует правоотношения в индустрии криптовалют. Но в октябре Президент Украины Владимир Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями;