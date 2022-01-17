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Производство молока в Украине сократилось на 6%

Производство молока в Украине сократилось на 6%

За 2021 год производство молока в Украине уменьшилось на 5,9% по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 2021 год в Украине было произведено 8,72 млн.тонн молока, в том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 2,75 млн тонн молока (на 0,4% меньше), хозяйства населения – 5,97 млн тонн (на 8,2% меньше).

Больше всего молока за прошлый год произвели в Полтавской области – 691,8 тыс. тонн (на 5,8% меньше, чем в 2020 году); на втором месте – Винницкая (684,9 тыс. тонн; на 6,2% меньше); на третьем – Хмельницкая (643,8 тыс. тонн; на 1,2% меньше) области.

Наименьшие объемы производства молока за 2021 год продемонстрировали в Луганской (102,0 тыс. тонн; на 7,8% меньше, чем за 2020 год), Донецкой (144,1 тыс. тонн; на 7,6% меньше) и Запорожской ( 180,6 тыс. тонн;на 10,6% меньше) областях.

По материалам Економічна Правда
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