0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 142 0

Бизнес намерен повысить цены на продукты

Бизнес намерен повысить цены на продукты

Национальный банк провел опрос руководителей компаний на предмет намерения повышения цен на продукты, товары и услуги.

Результаты опроса свидетельствовали, что в IV квартале прошлого года 68% респондентов высказались об ожидаемом росте цен на продукцию и услуги собственного производства. Примечательно, что еще в третьем квартале об этом заявили 60,9%.

90,6% опрошенных сказали, что ожидают роста цен на покупные товары и услуги, тогда как в предыдущем об этом говорили 85,8%.

68,5% респондентов назвали ключевыми причинами роста стоимости продуктов и услуг цены на энергоносители; 65,4% – подорожание сырья и материалов; 54,4% – стоимость трудовых ресурсов; 31,3% – курс гривны; 26,5% – цены на мировых рынках; 15,6% – налоговое давление; 6% – уровень процентной ставки.

НБУ провел исследование в ноябре-декабре 2021 года, опросив 688 предприятий из 22 регионов страны. Речь идет о таких предприятиях: компании оптовой и розничной торговли – 21%; перерабатывающей промышленности – 18%; сельского хозяйства – 15%; транспорта и связи -13%; добывающей промышленности – 7%; энергоснабжения, водоснабжения – 4,5%; строительства – 3,2%.

По материалам Первый деловой
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.