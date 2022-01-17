Бизнес намерен повысить цены на продукты

Национальный банк провел опрос руководителей компаний на предмет намерения повышения цен на продукты, товары и услуги.
Результаты опроса свидетельствовали, что в IV квартале прошлого года 68% респондентов высказались об ожидаемом росте цен на продукцию и услуги собственного производства. Примечательно, что еще в третьем квартале об этом заявили 60,9%.
90,6% опрошенных сказали, что ожидают роста цен на покупные товары и услуги, тогда как в предыдущем об этом говорили 85,8%.
68,5% респондентов назвали ключевыми причинами роста стоимости продуктов и услуг цены на энергоносители; 65,4% – подорожание сырья и материалов; 54,4% – стоимость трудовых ресурсов; 31,3% – курс гривны; 26,5% – цены на мировых рынках; 15,6% – налоговое давление; 6% – уровень процентной ставки.
НБУ провел исследование в ноябре-декабре 2021 года, опросив 688 предприятий из 22 регионов страны. Речь идет о таких предприятиях: компании оптовой и розничной торговли – 21%; перерабатывающей промышленности – 18%; сельского хозяйства – 15%; транспорта и связи -13%; добывающей промышленности – 7%; энергоснабжения, водоснабжения – 4,5%; строительства – 3,2%.
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