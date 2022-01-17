Кабмин определил объекты для «Большой стройки» в 2022 году

Кабинет министров утвердил перечень объектов, которые войдут в этом году в государственную программу “Большая стройка”, пишет ukrrudprom.

Приведем несколько его пунктов:

на строительство приграничного мостового перехода через речку Днестр выделят 500 млн гривен;

на капремонт дороги Выступовичи- Житомир- Могилев-Подольский — около 67 млн;

на дорогу Кременец – Белая Церковь – Софиевка — 100 млн;

на строительство объездной дороги до пропускного пункта “Лужанка” (Закарпатская область) — 100 млн;

на мостовой переход в Славском и строительство дороги Сколе-Славское — 1,2 млрд.

Также изменили финансирование по Государственной программе развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы.

Вместо 415,6 млрд гривен на дороги потратят около 446 млрд. В том числе, бюджет дорожного фонда повысили с 262 млрд до более чем 292 млрд. На выплаты по кредитам пойдет 49 млрд вместо 40,6 млрд.