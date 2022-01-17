Кабмин определил объекты для «Большой стройки» в 2022 году

Кабинет министров утвердил перечень объектов, которые войдут в этом году в государственную программу “Большая стройка”, пишет ukrrudprom.
Приведем несколько его пунктов:
Также изменили финансирование по Государственной программе развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы.
Вместо 415,6 млрд гривен на дороги потратят около 446 млрд. В том числе, бюджет дорожного фонда повысили с 262 млрд до более чем 292 млрд. На выплаты по кредитам пойдет 49 млрд вместо 40,6 млрд.
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