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Мошенники обокрали украинцев на миллионы под видом инвестирования в «крипту»

Мошенники обокрали украинцев на миллионы под видом инвестирования в «крипту»

В Киеве задержали семерых преступников, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали мошенническую схему и похитили около 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили представители Нацполиции и Киевской городской прокуратура.

Как действовала схема? Начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и соцсети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалюты, а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продажи по цене, выше закупочной.

Более того, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, который заключался во взимании с инвесторов оплаты комиссии за якобы дальнейший вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента при этом составлял 11 тыс. гривен. Однако после получения средств услуги «инвесторам» не предоставлялись, а клиентов блокировали.

Предварительно установлено, что банда обманула людей на 3 миллиона гривен.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам Економічна Правда
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