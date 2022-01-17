Ставки налога на недвижимость в 2022

Ставки налога на недвижимость устанавливают органы местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местопребывания в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года.

Размер налоговой ставки не может превышать 1,5% за 1 м. кв.

Поскольку в 2022 году налог начисляется за отчетный 2021 год, налоговая ставка рассчитывается с минимальной заработной платы по состоянию на 01.01.2021 г. (6000 грн), и максимальный ее размер не может превышать 90 грн/м. кв. (6000*1,5%).

Сумма налога увеличивается до 25 000 гривен в год, если лицо владеет объектом/объектами жилой недвижимости с общей площадью более чем:

300 м. кв. — для квартиры,

и/или 500 м. кв. — для дома.

Указанный налог называют налогом на роскошь и платят за каждый объект недвижимости с превышением законодательно установленных норм относительно площади.

Сроки уплаты налога на недвижимость

Налоговые уведомления-решения об уплате сумм налога, рассчитанного по нормам НКУ, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Сверка данных из ГНС по налогу на недвижимость. В ГНС отмечают, что плательщики налога на недвижимое имущество (кроме земельного участка) имеют право на письменное обращение в проверочный орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных относительно:

объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;

права на пользование льготой по уплате налога;

размера ставки налога;

начисленной суммы налога.

В случае выявления расхождений между данными проверяющих органов и данными, подтвержденными плательщиком налога на основании оригиналов соответствующих документов, в частности документов на право собственности, проверочный орган по своему налоговому адресу плательщика налога проводит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

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