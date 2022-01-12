США выделят дополнительные $200 млн Украине в этом году, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкин сообщил, что США дополнительно выделят Украине $ 200 млн в этом году.

Об этом Блинкен заявил во время совместного брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Блинкена, президент Байден попросил Блинкена приехать, чтобы подтвердить неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Ранее сообщалось, что Блинкен встретится с Зеленским и Кулебой 19 января. Проведут переговоры по «дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России».

Кроме того, посол расказала, каким критериям должна соответствовать Украина, чтобы получить безвизовый режим. Среди них Оксана Маркарова отметила обмен информацией между странами.