США выделят дополнительные $200 млн Украине в этом году, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкин сообщил, что США дополнительно выделят Украине $ 200 млн в этом году.
Об этом Блинкен заявил во время совместного брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Блинкена, президент Байден попросил Блинкена приехать, чтобы подтвердить неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.
Ранее сообщалось, что Блинкен встретится с Зеленским и Кулебой 19 января. Проведут переговоры по «дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России».
Кроме того, посол расказала, каким критериям должна соответствовать Украина, чтобы получить безвизовый режим. Среди них Оксана Маркарова отметила обмен информацией между странами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жильеВчера, 21:32 - 1093 17
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог8 ч. назад - 3473 13
20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в КиевеВчера, 19:42 - 934 9
Обанкротившийся банк возобновил деятельность7 ч. назад - 2609 8
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство5 ч. назад - 987 5
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог8 ч. назад - 3473 13
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:05 - 3005
Обанкротившийся банк возобновил деятельность7 ч. назад - 2609 8
Каким будет курс доллара на фоне сообщений о возможном вторжении РФ — прогноз10 ч. назад - 2344 2
В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»Вчера, 20:01 - 2338 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара9 ч. назад - 116
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 279
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 472 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1562 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 896 1