0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Сколько поступает средств от уплаты экологических налогов

Сколько поступает средств от уплаты экологических налогов

В Украине с начала года выросли некоторые ставки экологического налога. В частности, ставка налога на выбросы загрязняющих веществ в воду увеличилась на 30%, на выбросы в воздух – на 5%, размещение отходов – на 10%. Кроме того, втрое выросла ставка на выбросы двуокиси углерода.

Журналисты «Слово и дело» проанализировали, сколько средств поступало от уплаты эконалогов в 2016-2021 годах.

В 2016 году государственный бюджет получил 5 млрд грн от уплаты экологических налогов. В частности, 3,1 млрд от налога на выбросы в воздух, 0,1 млрд – от налога на загрязнение воды, 0,9 млрд – от налога на размещение отходов, 0,8 млрд – от налога на создание и временное хранение радиоактивных отходов.

Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов

В 2017-2018 годах поступления от экологических налогов были меньше – 4,7 млрд и 4,9 млрд грн соответственно.

В 2019 году госбюджет получил 6,1 млрд грн от уплаты экологических налогов: 2,7 млрд – за выбросы в воздух, 0,2 млрд – за загрязнения водных объектов, 1,3 млрд – за размещение отходов, 1,1 млрд – за создание и хранение радиоактивных отходов, 1 млрд – за выбросы в атмосферу двуокиси углерода.

В 2020 году поступления от эконалогов снова снизились – до 5,4 млрд грн. За январь-ноябрь прошлого года в госбюджет поступило 5,9 млрд грн: 2,2 млрд – за выбросы в воздух, 0,2 млрд – за загрязнение воды, 1,4 млрд – за размещение отходов, 1 млрд – за создание и хранение радиоактивных отходов, 1,2 млрд – за выбросы CO2.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.