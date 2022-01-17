Сколько поступает средств от уплаты экологических налогов

В Украине с начала года выросли некоторые ставки экологического налога. В частности, ставка налога на выбросы загрязняющих веществ в воду увеличилась на 30%, на выбросы в воздух – на 5%, размещение отходов – на 10%. Кроме того, втрое выросла ставка на выбросы двуокиси углерода.
Журналисты «Слово и дело» проанализировали, сколько средств поступало от уплаты эконалогов в 2016-2021 годах.
В 2016 году государственный бюджет получил 5 млрд грн от уплаты экологических налогов. В частности, 3,1 млрд от налога на выбросы в воздух, 0,1 млрд – от налога на загрязнение воды, 0,9 млрд – от налога на размещение отходов, 0,8 млрд – от налога на создание и временное хранение радиоактивных отходов.
В 2017-2018 годах поступления от экологических налогов были меньше – 4,7 млрд и 4,9 млрд грн соответственно.
В 2019 году госбюджет получил 6,1 млрд грн от уплаты экологических налогов: 2,7 млрд – за выбросы в воздух, 0,2 млрд – за загрязнения водных объектов, 1,3 млрд – за размещение отходов, 1,1 млрд – за создание и хранение радиоактивных отходов, 1 млрд – за выбросы в атмосферу двуокиси углерода.
В 2020 году поступления от эконалогов снова снизились – до 5,4 млрд грн. За январь-ноябрь прошлого года в госбюджет поступило 5,9 млрд грн: 2,2 млрд – за выбросы в воздух, 0,2 млрд – за загрязнение воды, 1,4 млрд – за размещение отходов, 1 млрд – за создание и хранение радиоактивных отходов, 1,2 млрд – за выбросы CO2.
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