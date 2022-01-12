Минфин разместил ОВГЗ на 4,15 миллиарда

Министерство финансов 18 января 2022 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,153 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
«На аукционе 18 января Министерство финансов предложило инвесторам ценные бумаги, номинированные в гривне со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет и в иностранной валюте (доллары США) со сроком обращения 6 месяцев и 1 год. В целом в государственный бюджет привлечены 4 153 млн грн в эквиваленте», — говорится в сообщении.
Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 10,99%, 1-летних — 11,90%, 2-летних — 12,95%, а 5-летних — 13,25%. Средневзвешенная доходность по 6-месячным долларовым бумагам составила 3,5%, а по 1-летним — 3,7%.
В 2021 году от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на внутреннем рынке было привлечено в государственный бюджет 388,3 млрд гривень.
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