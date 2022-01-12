В Польше призвали «Укрзализныцю» прекратить блокирование грузовых перевозок

Польская железная дорога PKP ожидает немедленной отмены «Укрзализныцей» транспортных ограничений на транзит в Польшу железнодорожным транспортом.
Об этом сообщили члены правления PKP SA, PKP Cargo и PKP Linie Hutnicza Szerokotorowa, передает «Европейская правда» со ссылкой на польский портал Inwestycje.pl.
Издание сообщает, что 20 января должны вступить в силу дополнительные ограничения, которые заключаются в запрете ввоза грузов в вагонах «Укрзализныци» в Польшу, что, по оценкам PKP SA, еще больше ухудшит положение PKP Cargo и PKP LHS.
«В связи с исчерпанием возможности проведения переговоров группой PKP под эгидой PKP SA, я хотел бы повторить, на этот раз публично, наши ожидания в отношении „Укрзализныци“. Мы ожидаем отказа от введенных и запланированных транспортных запретов и возобновления бесперебойного движения между нашими странами», — сказал член правления PKP SA Анджей Ольшевский.
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Исполняющий обязанности президента PKP Cargo Владислав Щепковский сообщил, что сейчас большинство транспорта,
«В связи с введением „Укрзализныцей“ транспортных ограничений, в том числе запрета на перевозки груженых и порожних вагонов транзитом через Украину в Польшу, а также в связи с объявлением о полном ограничении с 20 января экспорта вагонов, принадлежащих УЗ, наша компания, как и „Укрзализныця“, терпим специфические финансовые и имиджевые потери», — сказал Щепковский.
В чем причина? PKP напоминает, что с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на принятие к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину из: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы и Эстонии. В то же время в перечне транспортных ограничений УЗ было объявлено о полном ограничении на экспорт из Украины в Польшу вагонов, принадлежащих УЗ, с 1 января этого года. (Перенесено на 20 января 2022 г.)
Отмечается, что сначала УЗ также ввела ограничения на транзит в Словакию, Чехию и Австрию, но через несколько дней эти ограничения сняли. Это означает, что ограничение распространяется только на Польшу.
Поначалу в качестве причин введения транспортных ограничений, направленных против Польши, называли периодически ограниченную пропускную способность украинской железнодорожной сети и накопления грузов, которые ждут передачи от УЗ к PKP. В ходе консультаций между президентом правления PKP SA и УЗ оказалось, что таких препятствий на самом деле не существует, а польской стороне сообщили, что отмена введенных ограничений выходит за пределы компетенции «Укрзализныци».
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