Солнечные панели установили 45 тысяч украинских домохозяйств (инфографика)

В 2021 году почти 15 тыс. украинских семей установили солнечные установки. Это вдвое больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщили в Госэнергоэффективности.
В целом на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели и экономят на счетах за электроэнергию. Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт.
О таком стабильном спросе населения на СЭС свидетельствуют результаты ежеквартального мониторинга, который проводит Госэнергоэффективности на основе данных поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения.
В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли следующие области:
По расчетам агентства, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт*ч электрической энергии. Для сравнения – этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс. домохозяйств «чистой» электроэнергией.
Фактически домохозяйства с СЭС способствуют развитию малой энергогенерации и развитию такого направления, как «просьюмеры». Это соответствует требованиям 4-го энергетического пакета ЕС.
Несомненно, использование солнечных панелей позволяет домохозяйствам обеспечивать свои потребности в электроэнергии и становиться более энергоэффективными, а также экономить затраты на электрическую энергию.
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