Солнечные панели установили 45 тысяч украинских домохозяйств (инфографика)

В 2021 году почти 15 тыс. украинских семей установили солнечные установки. Это вдвое больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщили в Госэнергоэффективности.

В целом на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели и экономят на счетах за электроэнергию. Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт.

О таком стабильном спросе населения на СЭС свидетельствуют результаты ежеквартального мониторинга, который проводит Госэнергоэффективности на основе данных поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения.

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли следующие области:

Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 МВт;

общей мощностью 183 МВт; Закарпатская – 3744 СЭС общей мощностью 109 МВт;

общей мощностью 109 МВт; Тернопольская – 3447 СЭС общей мощностью 98 МВт.

По расчетам агентства, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт*ч электрической энергии. Для сравнения – этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс. домохозяйств «чистой» электроэнергией.

Фактически домохозяйства с СЭС способствуют развитию малой энергогенерации и развитию такого направления, как «просьюмеры». Это соответствует требованиям 4-го энергетического пакета ЕС.

Несомненно, использование солнечных панелей позволяет домохозяйствам обеспечивать свои потребности в электроэнергии и становиться более энергоэффективными, а также экономить затраты на электрическую энергию.