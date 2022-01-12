Ощадбанк первым среди банков запустил собственный программный РРО для малого бизнеса

Ощадбанк расширил функционал сервиса ОщадPay, первым среди банков запустив для малого бизнеса фискализацию оплат через программный регистратор расчетных операций.Об этом говорится в сообщении финучреждения.
«Для облегчения ведения бизнеса в связи с законодательными новациями мы разработали решение по фискализации расчетных операций. Теперь ОщадPay — комплексный многофункциональный инструмент для микро- и малого бизнеса, удовлетворяющий все потребности предпринимателя. Он стал не только терминалом в смартфоне, но и кассовым аппаратом», — отметил директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.
Банк предлагает единый тариф для подключения эквайринга с использованием ОщадPay — 1,7% от суммы сделки без дополнительных платежей при условии зачисления платежей на счет в банке. Подключение ПРРО в рамках пилотного периода бесплатно.
ОщадPay стал доступным клиентам полтора года назад благодаря партнерству Ощадбанка и платежной системы Visa. Кроме упомянутого нововведения клиентам сервиса доступны следующие опции: вход в приложение по биометрике, PIN-коду или паролю; формирование перечня товаров и их отображение в чеке; функция «быстрый расчет» (проведение транзакций без указания перечня товаров).
Также в ОщадPay доступны просмотр, фильтрование и поиск транзакций; отправка чека в SMS, на e-mail или любым доступным способом через Android; администрирование кассиров; просмотр и закрытие текущего бизнес-дня; отображение текущих подключений смартфонов к платежным терминалам при первой регистрации для действующих клиентов; пересмотр и закрытие итогов работы по банковскому бизнес-дню, наличным и фискальным операциям; а также новый онлайн-кабинет ОщадPay для торговцев.
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