Лидеры в росте стоимости жилья в Европе (инфографика)

Арендная плата и цены на жилье в странах ЕС в прошлом году неуклонно росли.
В 3 квартале 2021-го они увеличились на 1,2% (аренда) и 9,2% (продажа) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это, как уже писал РБК-Украина Realty – самый высокий показатель на последние 14 лет.
Интересно, что за прошедшие 12 лет (с 2010 года) цены на аренду и продажу жилья в европейских странах в целом росли, но очень неравномерно.
Так, арендаторы постоянно повышали ставки, тогда как продажа сильно колебалась: цены то проседали, то взлетали снова. Откаты были зафиксированы в 2011-2013 годах, затем наступила стабилизация, и с 2015 года жилье в Европе стало постепенно дорожать, причем гораздо быстрее, чем арендные ставки.
Лидеры и аутсайдеры. В целом с 2010 года цены на жилье в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Австрии выросли более чем в два раза.
При сравнении средних показателей 2021 года с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 18 странах ЕС. При этом стоимость квартир и домов поднялась в 23 странах ЕС и снизилась – в 4-х.
Лидерами по росту стоимости жилья оказались:
Снижение стоимости жилой недвижимости наблюдалось в:
С арендной платой картина была другая. При сравнении показателей 2021 с 2010 годом – цены выросли в 25 странах ЕС и снизились в 2-х. Самый высокий рост был в Эстонии (+162%), Литве (+111%) и Ирландии (+68%). Снижение зафиксировано в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).
По прогнозам аналитиков, европейская тенденция в этом году сохранится. Нестабильность в странах бывшего СССР (Украина, Россия, Казахстан) увеличивает наплыв мигрантов из Восточной Европы и постсоветской Азии, многие из них прибудут с намерением получить вид на жительство и остаться в ЕС навсегда, а значит – подогреют и без того взвинченный спрос на недвижимость.
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