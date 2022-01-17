Лидеры в росте стоимости жилья в Европе (инфографика)

Арендная плата и цены на жилье в странах ЕС в прошлом году неуклонно росли.

В 3 квартале 2021-го они увеличились на 1,2% (аренда) и 9,2% (продажа) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это, как уже писал РБК-Украина Realty – самый высокий показатель на последние 14 лет.

Интересно, что за прошедшие 12 лет (с 2010 года) цены на аренду и продажу жилья в европейских странах в целом росли, но очень неравномерно.

Так, арендаторы постоянно повышали ставки, тогда как продажа сильно колебалась: цены то проседали, то взлетали снова. Откаты были зафиксированы в 2011-2013 годах, затем наступила стабилизация, и с 2015 года жилье в Европе стало постепенно дорожать, причем гораздо быстрее, чем арендные ставки.

Лидеры и аутсайдеры. В целом с 2010 года цены на жилье в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Австрии выросли более чем в два раза.

При сравнении средних показателей 2021 года с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 18 странах ЕС. При этом стоимость квартир и домов поднялась в 23 странах ЕС и снизилась – в 4-х.

Лидерами по росту стоимости жилья оказались:

Эстония (141%);

Венгрия (+118%);

Люксембург (+117%);

Латвия (106%);

Австрия (104%).

Снижение стоимости жилой недвижимости наблюдалось в:

Греции (-28%);

Италии (-12%):

Кипре (-6%);

Испании (-0,5%).

С арендной платой картина была другая. При сравнении показателей 2021 с 2010 годом – цены выросли в 25 странах ЕС и снизились в 2-х. Самый высокий рост был в Эстонии (+162%), Литве (+111%) и Ирландии (+68%). Снижение зафиксировано в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).



По прогнозам аналитиков, европейская тенденция в этом году сохранится. Нестабильность в странах бывшего СССР (Украина, Россия, Казахстан) увеличивает наплыв мигрантов из Восточной Европы и постсоветской Азии, многие из них прибудут с намерением получить вид на жительство и остаться в ЕС навсегда, а значит – подогреют и без того взвинченный спрос на недвижимость.