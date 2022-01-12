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Налоговая реформа: в Раде рассказали, какие изменения готовят украинцам

Налоговая реформа: в Раде рассказали, какие изменения готовят украинцам

Одна из реформ, которой депутаты Верховной рады хотят дать старт в этом году, касается налогов. Сейчас в парламенте есть две концепции того, как она должна выглядеть.

Как рассказал первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк (партия «Голос»), первая концепция выдвинута от представителей монобольшинства во главе с Даниилом Гетманцевим.

В то же время, по его словам, вторая концепция — предложенная «Голосом».

Железняк уточнил, что некоторые идеи обеих концепций совпадают. Как, например, объединение трех взносов — военного, НДФЛ и ЕСВ — в один платеж с одновременным снижением.

«Это реформа налогообложения доходов физических и юридических лиц, но это точно не эта сессия, потому как еще даже не внесен законопроект», — пояснил изданию председатель профильного комитета Даниил Гетманцев (СН).

По материалам РБК-Украина
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