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Bugatti продала все модели Chiron

Bugatti продала все модели Chiron

Компания Bugatti продала все автомобили модельного ряда Chiron.

Как стало известно изданию MMR, Bugatti больше не принимает заказы на автомобили Chiron. Модель была выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров и вся линейка суперкаров была распродана в течение 6 лет.

Отметим, гиперкар Bugatti Chiron оборудован бензиновым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1500 лошадиных сил. В модификации Super Sport мотор гиперкара способен генерировать 1600 лошадиных сил. Привод автомобиля – полный. Стоимость Bugatti Chiron стартовала от 2,7 млн ​​евро.

Напомним, в конце 2021 года компания Bugatti создала совместное предприятие с хорватской компанией Rimac, которая занимается производством электрокупе. Вероятно, производители будут работать над суперкаром нового поколения. Будет ли это электрическая или гибридная модель, пока не известно.

Ранее сообщалось, что компания Bugatti представила электрический самокат премиум-класса.

По материалам MMR
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