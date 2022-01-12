J.P. Morgan Chase Bank отметил Альфа-Банк Украина за высокое качество клиринга в валюте

Ведущий американский банк J.P. Morgan Chase признал Альфа-Банк одним из лучших банков по качеству осуществляемых платежей в валюте и отметил наградой J.P. Morgan Quality Recognition Award 2021.

JP Morgan Chase Bank оценил высокий уровень качества клиринга Альфа-Банка Украина в классе MT103 STP, который составил 98.94%, что свидетельствует о соблюдении Банком строгих требований международных стандартов STP- критериев.

«Для наших клиентов это прежде всего показатель скорости и надежности работы с их средствами. Альфа-Банк Украина старается не просто соответствовать, но и превосходить ожидания JP в работе со стандартами STP. Платежи обрабатываются мгновенно», – прокомментировал Сергей Дорма, начальник управления сопровождения операций казначейства и расчетов Альфа-Банка Украина.

Награда присуждается банкам-корреспондентам JP Morgan Chase Bank по всему миру, достигшим лучших в своем классе показателей сквозной обработки платежей (STP). Как обозначили в J.P. Morgan, в 2021 году менее 1% от общего числа банков, осуществляющих денежные переводы, получили право на присуждение награды за признание качества. Альфа-Банк в Украине в их числе.

Quality Recognition Award присуждается банкам с 1997 года, чтобы отметить стабильную и качественную работу руководства и персонала по операциям по переводу средств клиентов J.P. Morgan Chase Bank.