0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Azur Air получила разрешение на новые рейсы в Грецию, Италию, Испанию и Кипр

Azur Air получила разрешение на новые рейсы в Грецию, Италию, Испанию и Кипр

Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании “Азур Эйр Украина” выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Грецию, Италию, Испанию и Кипр с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает Госавиаслужба.

Компании разрешено:

  • пять раз в неделю выполнять рейсы из Киева в Ираклион и Миконос (Греция);
  • трижды в неделю – выполнять рейсы из Киева на Родос, Корфу, Ханью и Кос (Греция);
  • пять раз в неделю разрешено летать из Киева в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальму-де-Майорку (Испания).
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.