Azur Air получила разрешение на новые рейсы в Грецию, Италию, Испанию и Кипр

Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании “Азур Эйр Украина” выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Грецию, Италию, Испанию и Кипр с 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает Госавиаслужба.
Компании разрешено:
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