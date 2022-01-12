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В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»

В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»

В 2021 году стоимость недвижимости на первичном рынке выросла на беспрецедентные 30%. Рост цен начался еще в 2020-м. Тогда квартиры подорожали на 10−15%. Большинство экспертов указывают, что пик пройден в конце осени прошлого года, потому что дальнейший рост стоимости гражданам не по карману.

Об этом сообщили эксперты сервиса по подбору квартир в новостройках vn.com.ua.

Застройщики объяснили такой скачок цен на «квадрат» несколькими факторами. В частности, повлияло удорожание металла и всех стройматериалов, повышение зарплат на рынке, инфляция и колебание курса доллара.

Также цены подтолкнул и небывалый спрос на недвижимость. Граждане активно скупали квартиры не только для проживания, но и в качестве инвестиции. В итоге наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные объекты. Такие квартиры проще сдать в аренду или продать.

При этом уже к середине осени активность покупателей снизилась на 20%. Больше всего для инвестиций пользуется спросом новая недвижимость.

Что касается подорожания в региональном разрезе, самый высокий рост зафиксирован в Киеве. В начале 2021-го минимальная стоимость «квадрата» стартовала от 19,5 тыс. грн. В конце года она достигла 23 тыс. грн. Средняя же цена составляла 28 тыс. грн в январе и 35 тыс. грн в декабре.

Средние цены квадратного метра в других городах по состоянию на начало и конец года:

  • Львов — 24 000−28 500 грн;
  • Одесса — 23 000−27 000 грн;
  • Днепр — 23 500−28 000 грн;
  • Харьков — 20 500−24 500 грн.

Напомним, в декабре 2021 года на рынке аренды столичной недвижимости зафиксировано 199 операций, что на 3% уступает показателям ноября. В денежном выражении сделки оценены в $ 220 тыс.

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По материалам УБР
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