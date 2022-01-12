В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»

В 2021 году стоимость недвижимости на первичном рынке выросла на беспрецедентные 30%. Рост цен начался еще в 2020-м. Тогда квартиры подорожали на 10−15%. Большинство экспертов указывают, что пик пройден в конце осени прошлого года, потому что дальнейший рост стоимости гражданам не по карману.
Об этом сообщили эксперты сервиса по подбору квартир в новостройках vn.com.ua.
Застройщики объяснили такой скачок цен на «квадрат» несколькими факторами. В частности, повлияло удорожание металла и всех стройматериалов, повышение зарплат на рынке, инфляция и колебание курса доллара.
Также цены подтолкнул и небывалый спрос на недвижимость. Граждане активно скупали квартиры не только для проживания, но и в качестве инвестиции. В итоге наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные объекты. Такие квартиры проще сдать в аренду или продать.
При этом уже к середине осени активность покупателей снизилась на 20%. Больше всего для инвестиций пользуется спросом новая недвижимость.
Что касается подорожания в региональном разрезе, самый высокий рост зафиксирован в Киеве. В начале 2021-го минимальная стоимость «квадрата» стартовала от 19,5 тыс. грн. В конце года она достигла 23 тыс. грн. Средняя же цена составляла 28 тыс. грн в январе и 35 тыс. грн в декабре.
Средние цены квадратного метра в других городах по состоянию на начало и конец года:
Напомним, в декабре 2021 года на рынке аренды столичной недвижимости зафиксировано 199 операций, что на 3% уступает показателям ноября. В денежном выражении сделки оценены в $ 220 тыс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене10 ч. назад - 6561 15
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин9 ч. назад - 914 7
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратить9 ч. назад - 1482 6
В Киеве «Укрзализныця» подготовила бонус для пассажиров с картами Visa4 ч. назад - 413 3
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИ5 ч. назад - 770 3
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене10 ч. назад - 6561 15
Почему доллар растет: прогнозы для УкраиныВчера, 21:02 - 4140
Межбанк: будет ли обвал гривны10 ч. назад - 3920
НБУ назвал «психологический фактор» причиной курсовых колебаний7 ч. назад - 2124 2
Исследование показало, почему гибридные автомобили опаснее электрокаров16 ч. назад - 2112 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 214
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 432 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1439 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 833 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 2061 4