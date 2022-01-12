«Оранжевая» зона увеличилась в два раза

В Украине расширилась «оранжевая» зона карантина. Сейчас в ней находятся четыре области.
Об этом сообщает Минздрав.
Сейчас в «оранжевой» зоне находятся такие области:
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