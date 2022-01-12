Volvo готовит новый большой кроссовер: что о нем известно

Большой кроссовер Volvo может получить название Embla. Он должен стать флагманской моделью бренда.

Как известно, в октябре Volvo подала заявку на защиту торговой марки Embla. В скандинавской мифологии Эмбла означает «имя первой женщины».

Известно, что это будет электрический большой кроссовер. Его будут производить на сборочном заводе автопроизводителя в Южной Каролине в США. В автосалоны новинка поступит в начале 2023 года. Он может позаимствовать элементы стиля у Concept Recharge — прототипа линейки электромобилей, которую Volvo планирует представить в ближайшие годы.

Интерьер концепта дополнен 15-дюймовым сенсорным экраном и плавающим экраном за рулевым колесом, который будет использовать недавно разработанную операционную систему Volvo.

Напомним, аккумуляторная батарея в электромобилях Volvo следующего поколения будет располагаться под плоским полом, что позволит дизайнерам увеличить колесную базу и создать больше внутреннего пространства.