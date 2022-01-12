Шесть компаний предложили газ для производителей продтоваров

На первых торгах газом для нужд производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, шесть газодобывающих компаний предложили 1,3 млн кубометров «голубого топлива».

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

В частности, компания «Укргаздобыча», которая входит в группу Smart Energy, выставила на аукцион две позиции: 1 лот на 1 тыс. кубометров и 7 лотов по 10 тыс. кубометров. Стартовая цена в обеих позициях — 14,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров газа (без НДС).

ЧАО «Природные ресурсы» предложило 5 лотов по 10 тыс. кубометров со стартовой ценой 14,08 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (без НДС), ООО «Восточный геологический союз» (ВГС) — 3 лота по 5 тыс. кубометров со стартовой ценой 10,3 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (без НДС). Обе компании входят в группу Geo Alliance.

Компания «Эско-Север» выставила на аукцион две позиции: 28 лотов по 10 тыс. кубометров и 1 лот почти на 10 тыс. кубометров. Стартовая цена в обеих позициях — 17,8 тыс. грн за 1 тыс. кубометров газа (без НДС).

ООО «Косул» (учредитель — DTEK OIL & GAS B.V.) выставило на продажу 6 лотов по 10 тыс. кубометров по стартовой цене 6,15 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (без НДС). Компания «Нефтегаздобыча» (входит в ДТЭК) предлагает 86 лотов по 10 тыс. кубометров. Стартовая цена 1 тыс. кубометров — 9,5 тыс. грн (без НДС).