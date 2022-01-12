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Samsung придумала ноутбук, который можно сложить вчетверо (схема)

Samsung придумала ноутбук, который можно сложить вчетверо (схема)

Компания Samsung Electronics настолько одержима идеей продвижения своих гибких дисплеев, что начинает использовать их при создании самых причудливых устройств, представляющих сомнительную ценность с точки зрения конструктивных особенностей. В январе этого года была обнаружена заявка на регистрацию патента, описывающего гибридный ноутбук, каждая из частей которого может складываться пополам.

О диковинном изобретении специалистов Samsung поведал ресурс SamMobile. Патентная заявка, которая появилась на сайте международной организации WIPO, описывает конструкцию ноутбука с отсоединяемым клавиатурным блоком. Наделённая дисплеем часть устройства может использоваться в качестве полноценного планшета, предусмотрена возможность перьевого ввода информации и сенсорный интерфейс. Гибкий дисплей позволяет складывать эту часть устройства ещё в два раза, уменьшая занимаемую им площадь при хранении или транспортировке.


Источник изображения: SamMobile, WIPO, Samsung Electronics

Соответственно, клавиатурный блок тоже складывается в два раза. В нём наверняка расположена основная часть аккумуляторных ячеек, а также порты для подключения периферийных устройств. Появление подобной патентной заявки отнюдь не гарантирует выхода данного ноутбука на рынок, но в качестве концептуального образца Samsung вполне может его продемонстрировать в будущем.

По материалам 3dnews.ru
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