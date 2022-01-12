Samsung придумала ноутбук, который можно сложить вчетверо (схема)

Компания Samsung Electronics настолько одержима идеей продвижения своих гибких дисплеев, что начинает использовать их при создании самых причудливых устройств, представляющих сомнительную ценность с точки зрения конструктивных особенностей. В январе этого года была обнаружена заявка на регистрацию патента, описывающего гибридный ноутбук, каждая из частей которого может складываться пополам.

О диковинном изобретении специалистов Samsung поведал ресурс SamMobile. Патентная заявка, которая появилась на сайте международной организации WIPO, описывает конструкцию ноутбука с отсоединяемым клавиатурным блоком. Наделённая дисплеем часть устройства может использоваться в качестве полноценного планшета, предусмотрена возможность перьевого ввода информации и сенсорный интерфейс. Гибкий дисплей позволяет складывать эту часть устройства ещё в два раза, уменьшая занимаемую им площадь при хранении или транспортировке.



Источник изображения: SamMobile, WIPO, Samsung Electronics

Соответственно, клавиатурный блок тоже складывается в два раза. В нём наверняка расположена основная часть аккумуляторных ячеек, а также порты для подключения периферийных устройств. Появление подобной патентной заявки отнюдь не гарантирует выхода данного ноутбука на рынок, но в качестве концептуального образца Samsung вполне может его продемонстрировать в будущем.