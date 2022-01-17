Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,15 грн/доллар.

Об этом сообщается в отчете Деловых ожиданий предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.

Девальвационные настроения бизнеса улучшаются четвертый квартал подряд.

При этом в третьем квартале бизнес ожидал курс 28,50 грн/доллар, во втором – 28,71 грн/доллар, в первом – 29,15 грн/доллар.



Выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28,00 грн/доллар – 50,5% по сравнению с 35,3% в предыдущем опросе

Справка Finance.ua:

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, снижение гривны, очевидно, связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. До заметной деэскалации этой ситуации рассчитывать на восстановление гривны не приходится. В начале недели эксперт ожидает роста курса доллара к гривне. “Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,6 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 28,5/28,7 грн», — прогнозирует Иосуб.

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