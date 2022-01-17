Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,15 грн/доллар.
Об этом сообщается в отчете Деловых ожиданий предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.
Девальвационные настроения бизнеса улучшаются четвертый квартал подряд.
При этом в третьем квартале бизнес ожидал курс 28,50 грн/доллар, во втором – 28,71 грн/доллар, в первом – 29,15 грн/доллар.
Выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28,00 грн/доллар – 50,5% по сравнению с 35,3% в предыдущем опросе
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