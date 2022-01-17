0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,15 грн/доллар.

Об этом сообщается в отчете Деловых ожиданий предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.

Девальвационные настроения бизнеса улучшаются четвертый квартал подряд.

При этом в третьем квартале бизнес ожидал курс 28,50 грн/доллар, во втором – 28,71 грн/доллар, в первом – 29,15 грн/доллар.

Выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28,00 грн/доллар – 50,5% по сравнению с 35,3% в предыдущем опросе

Справка Finance.ua:

  • Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, снижение гривны, очевидно, связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. До заметной деэскалации этой ситуации рассчитывать на восстановление гривны не приходится. В начале недели эксперт ожидает роста курса доллара к гривне. “Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,6 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 28,5/28,7 грн», — прогнозирует Иосуб.

Больше новостей о валюте есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Рекомендуем подписаться, чтобы всегда быть в курсе.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.