ФГВФЛ составил рейтинг банков по вкладам украинцев

По состоянию на 1 декабря 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,1 млн вкладов на сумму 641,2 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного «Ощадбанка», он в ФГВФЛ не входит.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Больше всего вкладов зафиксировано в государственном «ПриватБанке» — 248,8 млрд гривен. Количество вкладчиков — 23 млн 124 тысячи.

Далее в рейтинге разместились банки с иностранным капиталом

- «Альфа-банк» — 48,9 млрд гривен, количество вкладчиков — 2 млн 530 тысяч,

«Райффайзен Банк» — 45,9 млрд гривен, количество вкладчиков — 2 млн 726 тысяч, частный

« ПУМБ » — 34,2 млрд гривен, количество вкладчиков — 2 млн 446 тысяч.

На пятом месте банк с иностранным капиталом «Укрсиббанк» — 33,6 млрд гривен, количество вкладчиков — 1 млн 714 тысяч.

Справка Finance.ua:

Ранее ФГВФЛ объяснил рост вкладов украинцев в банках: по данным ФГВФЛ , за 10 месяцев этого года вклады физлиц увеличились на 21,8 млрд грн (+3,6%) и на 1 ноября составили 629,4 млрд грн.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года прирост суммы вкладов в банках-участниках фонда составил 100,6 млрд грн (+21,2%).

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