ФГВФЛ составил рейтинг банков по вкладам украинцев

По состоянию на 1 декабря 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,1 млн вкладов на сумму 641,2 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного «Ощадбанка», он в ФГВФЛ не входит.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Больше всего вкладов зафиксировано в государственном «ПриватБанке» — 248,8 млрд гривен. Количество вкладчиков — 23 млн 124 тысячи.
Далее в рейтинге разместились банки с иностранным капиталом
На пятом месте банк с иностранным капиталом «Укрсиббанк» — 33,6 млрд гривен, количество вкладчиков — 1 млн 714 тысяч.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 3032 6
«Укрнафте» Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долгаВчера, 15:15 - 1254 5
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданВчера, 09:03 - 6508 5
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 5463 3
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсыВчера, 14:30 - 412 2
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданВчера, 09:03 - 6508 5
Страховой стаж: как работнику проверить его самостоятельноВчера, 08:01 - 6097 2
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 5463 3
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 3032 6
Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евроВчера, 12:02 - 2862
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 131
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 389 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1324 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 771 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1940 4