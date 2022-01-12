Имеют ли право украинцы на отпуск «авансом»

Право каждого работника на ежегодный отпуск гарантировано законодательством Украины, а соответственно, работник имеет право знать детали оформления ежегодного отпуска, в частности отпуска «авансом», то есть наперед. Finance.ua рассказывает, что надо знать о таких отпусках.
Когда можно брать отпуск «авансом»? Как пишет Адвокат Права в Telegram, ежегодный отпуск наперед (основная и дополнительная) полной продолжительности может предоставляться работнику в первый год работы после беспрерывной работы на предприятии в течение шести месяцев.
Исключение составляют только случаи, указанные в части 7 статьи 10 Закона об отпусках — когда ежегодный отпуск может предоставляться по желанию работника до наступления этого 6-месячного срока непрерывной работы, а именно:
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За второй и следующие рабочие годы ежегодные отпуска предоставляются работникам в любое рабочее время соответствующего рабочего года. То есть, отпуск наперед может предоставляться как работникам, работающим до одного года в организации, так и работникам с длительным стажем работы на предприятии.
А что делать при увольнении? Если работник увольняется до окончания рабочего года, за который он уже получил ежегодный отпуск полной продолжительности, то за ним числится задолженность перед предприятием относительно начисленных отпускных за неотработанную часть рабочего года, для покрытия которой владелец проводит отчисления с зарплаты.
В соответствии со статьей 127 Кодекса законов о труде, корректировка заработной платы работника и отчисления из заработной платы для покрытия задолженности предприятию производится на основании приказа (распоряжения) об увольнении работника.
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