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Имеют ли право украинцы на отпуск «авансом»

Имеют ли право украинцы на отпуск «авансом»

Право каждого работника на ежегодный отпуск гарантировано законодательством Украины, а соответственно, работник имеет право знать детали оформления ежегодного отпуска, в частности отпуска «авансом», то есть наперед. Finance.ua рассказывает, что надо знать о таких отпусках.

Когда можно брать отпуск «авансом»? Как пишет Адвокат Права в Telegram, ежегодный отпуск наперед (основная и дополнительная) полной продолжительности может предоставляться работнику в первый год работы после беспрерывной работы на предприятии в течение шести месяцев.

Исключение составляют только случаи, указанные в части 7 статьи 10 Закона об отпусках — когда ежегодный отпуск может предоставляться по желанию работника до наступления этого 6-месячного срока непрерывной работы, а именно:

  • женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;
  • лицам с инвалидностью;
  • лицам в возрасте до 18 лет;
  • мужьям, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;
  • лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не учитывая времени переезда к месту жительства;
  • совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы;
  • работникам, которые успешно учатся в учебных заведениях и желают присоединить отпуск к времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;
  • работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежной компенсации;
  • работникам, имеющим путевку (курсовку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;
  • родителям – воспитателям детских домов семейного типа;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

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За второй и следующие рабочие годы ежегодные отпуска предоставляются работникам в любое рабочее время соответствующего рабочего года. То есть, отпуск наперед может предоставляться как работникам, работающим до одного года в организации, так и работникам с длительным стажем работы на предприятии.

А что делать при увольнении? Если работник увольняется до окончания рабочего года, за который он уже получил ежегодный отпуск полной продолжительности, то за ним числится задолженность перед предприятием относительно начисленных отпускных за неотработанную часть рабочего года, для покрытия которой владелец проводит отчисления с зарплаты.

В соответствии со статьей 127 Кодекса законов о труде, корректировка заработной платы работника и отчисления из заработной платы для покрытия задолженности предприятию производится на основании приказа (распоряжения) об увольнении работника.

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По материалам Finance.UA
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