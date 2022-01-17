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Как привязать номер телефона к паспорту: инструкции для абонентов всех операторов

Как привязать номер телефона к паспорту: инструкции для абонентов всех операторов

В Украине граждане могут привязать паспорт гражданина к телефонному номеру.

Инструкция для абонентов Vodafone Для привязки номера к паспорту нужно зайти на сайт, где ввести свой номер, ввести электронную цифровую подпись или подтвердить личность через MobileID. Далее нужно будет заполнить анкету и подтвердить заявление на регистрацию.

Или лично подать заявление на регистрацию в фирменном магазине Vodafone Украина. При себе нужно иметь оригинал паспорта для подтверждения личности.

Инструкция для абонентов lifecell В персональном кабинете «Мой lifecell» или в приложении «Мой lifecell» выберите раздел «Основная информация”/“Персональные данные”/“Регистрация». Для регистрации вам понадобится BankID или электронная цифровая подпись. Другой способ — зарегистрироваться в фирменном магазине.

Для этого вам нужно подать заявление о регистрации, показать паспорт гражданина. Дальше вас попросят подтвердить пользование SIM-картой.

Инструкция для абонентов «Киевстар» В личном кабинете «Мой Киевстар» следует открыть вкладку «Пользователь”/Регистрация с помощью ЭЦП. Далее скачайте ключ электронной цифровой подписи. Затем проверьте свои данные и подтвердите регистрацию.

Или в магазине подайте письменное заявление на регистрацию для физических/юридических лиц, предъявите паспорт и SIM-карту.

После регистрации абоненты будут обслуживаться в фирменных магазинах при наличии у них документов для подтверждения личности. Такие клиенты могут получать другие услуги по номеру, восстанавливать его и т. д.

По материалам Комментарии
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