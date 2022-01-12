По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (58,160 млн грн и 56,599 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 44), максимальный курс продажи доллара 28,24 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,16-28,20 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 115,759 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1600 – 44 999

28,1600 – 120 000

28,1500 – 50 000

28,1500 – 40 000

28,1500 – 30 000

28,1500 – 20 000

28,1500 – 40 000

28,1500 – 27 888

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1700 – 10 000

28,1700 – 55 555

28,1700 – 10 000

28,1700 – 30 000

28,1700 – 30 000

28,1700 – 10 000

28,1700 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2087 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1075 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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