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Межбанк: почему надо снова ждать взлета котировок и атак на гривну

Межбанк: почему надо снова ждать взлета котировок и атак на гривну

США сегодня отмечают День Мартина Лютера Кинга и банки не работают. Поэтому украинский межбанк по доллару 17 января будет работать на ТОМе, что и снизит показатели статистики торгов. По нашим расчетам объем операций в понедельник составит не более $110-140 млн при заключении до 340-390 сделок. Многие клиенты сегодня сосредоточатся на операциях в евро, где расчеты за валюту будут проходить в обычном формате “день в день”.

Но именно малообъемный рынок при напуганных за прошлую неделю ростом курса покупателях – рай для спекулянтов и крупных продавцов. У первых появляется отличная возможность “погонять” курс в нужную им сторону на мелких сделках, а у вторых – за счет периодического придерживания основной валютной выручки уже сразу до вторника – спровоцировать определенный дополнительный дефицит валюты на торгах и максимально вздернуть котировки на самых “нервных” покупателях.

А среди них у нас в последнее время “светятся” не только импортеры энергоносителей и товаров народного потребления, но и нерезиденты. Часть из них выводит свои капиталы после погашения ОВГЗ, часть – выводит “дивиденды” согласно графику, согласованному с Нацбанком.

На фоне действий РФ вдоль границы с Украиной, неудачных переговоров Россия – НАТО, а также других встреч российского руководства с международными организациями ЕС и США – “разогреть” курс и максимально дорого затем продать валюту иностранцам для спекулянтов не составляет большого труда. Этим они и будут заниматься в понедельник, несмотря на низкую статистику торгов из-за выходного в США.

Так что всем будет не скучно – ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. Мы не исключаем, что и сегодня ему придется выходить на торги с продажей доллара, чтобы погасить возможный очередной ажиотаж покупателей, усиленно подогреваемый некоторыми игроками межбанка. Давление на курс нацвалюты сохранится.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 17 января будут в пределах: доллар — коридор 27,95-28,20 грн, евро — коридор 31,95 – 32,20 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,08 / 28,10
евро – 32,09 / 32,11

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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