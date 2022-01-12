Несмотря на судебный иск: BMW продолжает разработку бензиновых и дизельных моторов

Баварская марка BMW не отказывается от двигателей внутреннего сгорания, разрабатывая всё новые агрегаты. В их число входят шести- и восьмицилиндровые моторы.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.
Процесс электрификации автомобилей набирает обороты по всему миру, и многие крупные автопроизводители, такие как Renault, уже к 2030 году полностью переориентируются на выпуск электромобилей. В минувшем году в мире продано более 6,4 миллиона электрокаров, что соответствует росту на 26 процентов в сравнении с 2020-м.
На этом фоне особняком стоит баварская марка BMW, на которую уже подали в суд из-за отказа сворачивать выпуск автомобилей с ДВС. Более того, по словам директора по развитию BMW Франка Вебера, компания активно «работает над двигателями нового поколения: бензиновыми, дизельными, шестицилиндровыми, восьмицилиндровыми».
По мнению топ-менеджера, «современный двигатель внутреннего сгорания» позволит эффективно укладываться в экологические нормы вредных выбросов, как минимум еще несколько лет.
Вебер заявил, что новые двигатели будут существенно отличаться от нынешних. По его мнению, общее сокращение выбросов CO2 имеет «решающее значение в борьбе с изменением климата» — независимо от того, электромотор это или двигатель внутреннего сгорания.
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