Пекин ввел новые правила въезда

В столице Китая ввели новые правила для въезда. В Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом «Омикрон».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

До конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия. Раньше от туристов требовали отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В китайской столице зафиксировали первый случай заражения «Омикроном» за несколько недель до начала Зимних Олимпийских игр.