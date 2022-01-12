Метро на Виноградарь в Киеве: что происходит со строительством

Продолжаются ремонтные и монтажные работы туннелепроходческого комплекса «Галина», после чего начнется строительство левого перегонного тоннеля метро на Виноградарь от будущей станции «Мостицкая» до станции «Сырец», пишет ASPI news.
«В настоящее время продолжаются работы по демонтажу части железобетонной „стены в грунте“ и подготовка к выполнению работ туннелепроходческим комплексом „Галина“ по левому перегонному туннелю от площадки № 214, где будет построена станция метро „Мостицкая“, до станции „Сырец“. Также завершается подготовка „Галины“ к началу работ», — сообщили ASPI news в АО «Киевметрострой».
Напомним, осенью 2021 года было завершено строительство правого туннеля общей протяженностью 1249 метров. Сейчас, несмотря на снег и морозы, метростроевцы работают на всех открытых участках, как в районе будущей станции «Мостицкая», так и на проспекте Правды.
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