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Как оплатить парковку в городском приложении «Киев Цифровой»

Как оплатить парковку в городском приложении «Киев Цифровой»

В городское приложение «Киев цифровой» водители добавили около 300 000 авто и оплачивают более 30 000 парковок каждый месяц.

Finance.ua узнал, как можно оплатить парковку в городском приложении «Киев Цифровой».

В приложение можно добавить как государственный, так и нестандартный именной номер авто. Чтобы добавить именной номер, надо выключить кнопку-переключатель “Государственный номер” на экране почасовой парковки. Инспектор по парковке проверяет оплату именно по тому номеру авто, который пользователь добавил в приложение.

Парковка платная в будни с 08:00 до 22:00. Парковаться бесплатно на паркингах, принадлежащих КП «Киевтранспарксервис», можно в субботу, воскресенье и на некоторые праздники: в День Независимости Украины, День Конституции Украины и День Киева.

Чтобы по безналичному расчету оплачивать парковку в городском приложении «Киев Цифровой», необходимо:

  • Указать или выбрать из списка номер авто.
  • Выбрать паркинг в поиске или найти его на карте.
  • Нажать «Начать парковку».
  • Нажать “Завершить парковку”, как только авто покинет паркинг.

Если разрешить уведомления от приложения, водители могут получать ежечасные напоминания об активной парковке. Чтобы не забыть остановить парковку вовремя, можно установить время для автоматического завершения парковки.

Оплачивать парковку можно с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

По материалам Finance.UA
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