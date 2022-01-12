Как оплатить парковку в городском приложении «Киев Цифровой»

В городское приложение «Киев цифровой» водители добавили около 300 000 авто и оплачивают более 30 000 парковок каждый месяц.
Finance.ua узнал, как можно оплатить парковку в городском приложении «Киев Цифровой».
В приложение можно добавить как государственный, так и нестандартный именной номер авто. Чтобы добавить именной номер, надо выключить кнопку-переключатель “Государственный номер” на экране почасовой парковки. Инспектор по парковке проверяет оплату именно по тому номеру авто, который пользователь добавил в приложение.
Парковка платная в будни с 08:00 до 22:00. Парковаться бесплатно на паркингах, принадлежащих КП «Киевтранспарксервис», можно в субботу, воскресенье и на некоторые праздники: в День Независимости Украины, День Конституции Украины и День Киева.
Чтобы по безналичному расчету оплачивать парковку в городском приложении «Киев Цифровой», необходимо:
Если разрешить уведомления от приложения, водители могут получать ежечасные напоминания об активной парковке. Чтобы не забыть остановить парковку вовремя, можно установить время для автоматического завершения парковки.
Оплачивать парковку можно с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3443 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2434 6
Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносыВчера, 09:13 - 455 5
Как получить деньги вместо Пакета малыша онлайнВчера, 13:22 - 298 3
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан44 мин. назад - 209 2
Минимальная заработная плата в мире в 2022 годуВчера, 11:48 - 9426 1
Реально ли заработать на хрущевках, и когда их выгодно покупатьВчера, 10:34 - 7154 1
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3443 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2434 6
На утерянный паспорт оформили кредит: что делатьВчера, 15:26 - 1512 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 328 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1152 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 701 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1809 4
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1266 4