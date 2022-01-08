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Среднемесячный доход участников проекта «Рука помощи» превышает 20 тыс. грн — Минсоцполитики

Среднемесячный доход участников проекта «Рука помощи» превышает 20 тыс. грн — Минсоцполитики

Около 12 млн грн налогов и единого социального взноса уплатили в госбюджет 237 предпринимателей, которые начали собственное дело в течение 2017−2018 годов в рамках пилотного проекта «Рука помощи». Еще более 1 млн грн микрокредитов участники вернули государству деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. Finance.ua напоминает условия программы.

«Таким образом, государство получило уже более 90% предоставленных для старта предпринимательства средств. Кроме того, государство уже не выплачивает новым предпринимателям пособие по малообеспеченности. Вчерашние безработные стали производителями мебели, модной одежды и обуви, владельцами ветеринарных клиник, магазинов, кафе и пиццерий, монтажниками высотных конструкций, аграриями, поставщиками деликатесов для ресторанов, производителями крафтовых продуктов питания и т. д.», — отмечают в министерстве.

*Среднемесячный доход участников проекта превышает 20 тыс. грн, а у некоторых он значительно больше 100 тыс. грн.

Участники проекта уже трудоустроили около 160 человек из числа участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц и членов малообеспеченных семей.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2022 года безработные малообеспеченные могут получать финансовую помощь от государства для старта собственного бизнеса. Помощь предоставляется в рамках новой бюджетной программы, разработанной Министерством социальной политики, на реализацию которой в бюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн;
  • беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года — 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для учреждения собственного дела оборудования и материалов;
  • сумма, которая возвращается государству, уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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