Среднемесячный доход участников проекта «Рука помощи» превышает 20 тыс. грн — Минсоцполитики

Около 12 млн грн налогов и единого социального взноса уплатили в госбюджет 237 предпринимателей, которые начали собственное дело в течение 2017−2018 годов в рамках пилотного проекта «Рука помощи». Еще более 1 млн грн микрокредитов участники вернули государству деньгами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. Finance.ua напоминает условия программы.
«Таким образом, государство получило уже более 90% предоставленных для старта предпринимательства средств. Кроме того, государство уже не выплачивает новым предпринимателям пособие по малообеспеченности. Вчерашние безработные стали производителями мебели, модной одежды и обуви, владельцами ветеринарных клиник, магазинов, кафе и пиццерий, монтажниками высотных конструкций, аграриями, поставщиками деликатесов для ресторанов, производителями крафтовых продуктов питания
*Среднемесячный доход участников проекта превышает 20 тыс. грн, а у некоторых он значительно больше 100 тыс. грн.
Участники проекта уже трудоустроили около 160 человек из числа участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц и членов малообеспеченных семей.
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