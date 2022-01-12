0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

ОГТСУ в прошлом году протранспортировал 27,3 миллиарда кубов газа украинским потребителям

ОГТСУ в прошлом году протранспортировал 27,3 миллиарда кубов газа украинским потребителям

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) в прошлом году протранспортировал 27,3 млрд кубометров «голубого топлива» потребителям в Украине.

Об этом сообщает ОГТСУ.

«По данным Оператора ГТС Украины, в 2021 году из газотранспортной системы Украины к операторам газораспределительных сетей (обл- и горгазы) и прямым потребителям (крупным предприятиям. — Ред.) поступило 27,3 млрд куб. м природного газа», — говорится в сообщении.

При этом больше всего газа было доставлено к точкам выхода из газотранспортной системы Днепропетровской (3,45 млрд кубометров), Донецкой (2,03 млрд кубометров), Харьковской (1,96 млрд кубометров) областей и Киева (2,37 млрд кубометров).

В 2021 году по сравнению с 2020-м зафиксировано снижение транспортировки «голубого топлива» к точкам выхода из ГТС Киева и Черниговской области — на 18%, Харьковской — на 15%, Черкасской — на 11%. Рост объемов транспортировки газа зафиксирован к точкам выхода из ГТС Кировоградской (+14%), Запорожской (+9%), Львовской и Черновицкой (по +8%) и Житомирской (+7%) областей.


Инфографика: ОГТСУ

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.