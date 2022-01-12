ОГТСУ в прошлом году протранспортировал 27,3 миллиарда кубов газа украинским потребителям

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) в прошлом году протранспортировал 27,3 млрд кубометров «голубого топлива» потребителям в Украине.
Об этом сообщает ОГТСУ.
«По данным Оператора ГТС Украины, в 2021 году из газотранспортной системы Украины к операторам газораспределительных сетей (обл- и горгазы) и прямым потребителям (крупным предприятиям. — Ред.) поступило 27,3 млрд куб. м природного газа», — говорится в сообщении.
При этом больше всего газа было доставлено к точкам выхода из газотранспортной системы Днепропетровской (3,45 млрд кубометров), Донецкой (2,03 млрд кубометров), Харьковской (1,96 млрд кубометров) областей и Киева (2,37 млрд кубометров).
В 2021 году по сравнению с 2020-м зафиксировано снижение транспортировки «голубого топлива» к точкам выхода из ГТС Киева и Черниговской области — на 18%, Харьковской — на 15%, Черкасской — на 11%. Рост объемов транспортировки газа зафиксирован к точкам выхода из ГТС Кировоградской (+14%), Запорожской (+9%), Львовской и Черновицкой (по +8%) и Житомирской (+7%) областей.
Инфографика: ОГТСУ
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