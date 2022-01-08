В Великобритании подали иск против Meta на 3 миллиарда долларов

Вчера, 13 января в Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal, CAT) был подан коллективный иск против Meta (прежнее название — Facebook) с обвинением в нарушении закона о конкуренции на основании того, что компания в течение нескольких лет злоупотребляла своим доминирующим положением в социальных сетях.

В качестве компенсации ущерба, нанесенного пользователям Meta в Великобритании, от социальной сети потребовали выплатить 2,3 млрд фунтов стерлингов ($3,1 млрд).

Иск подан по инициативе эксперта по международному конкурентному праву, доктора Лизы Ловдал Гормсен (Liza Lovdahl Gormsen), представившей в парламент Великобритании материалы о доминировании Facebook на рынке, являющейся автором академического юридического труда по этой теме.

Гормсен полагает, что Meta установила «несправедливую цену» для пользователей социальной сети в Великобритании. И она считает, что американская компания должна выплатить своим 44 млн британских пользователей компенсацию за использование их данных в период с 2015 по 2019 гг. социальной платформой, предоставившей им за это, по сути, «возможность публиковать фотографии младенцев и котят своим друзьям и семьям».

В иске утверждается, что в течение этого времени Facebook собирала данные как на собственной платформе, так и за ее пределами, применяя такие механизмы, как Facebook Pixel, рекламный инструмент, который может использоваться сторонними веб-сайтами для отслеживания того, как пользователи действуют на их сайте.

Представляющая интересы доктора Ловдал Гормсен юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan направила Meta письмо с уведомлением об иске.

Комментируя подачу иска, представитель Meta заявил следующее: «Люди получают доступ к нашему сервису бесплатно. Они выбирают наши услуги, потому что мы приносим им пользу, и у них есть реальный контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем». Он добавил, что компания потратила значительные средства на создание «инструментов, которые позволяют им это делать».