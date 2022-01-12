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Peugeot анонсировали новый электромобиль

Peugeot анонсировали новый электромобиль

Новый Peugeot 308 получит электронную версию. Представят ее в начале 2023 года, а производство начнется в июле следующего года.

Об этом представители Peugeot сообщили британскому изданию Autocar.

Электромобиль Peugeot e-308 (именно так будет названа модель) будет стоить примерно от 35 тыс. евро. Предложат его в кузовах хэтчбек и универсал. Визуально он мало чем будет отличаться от остальных версий Peugeot 308 2022. Масса электрокара составит около 1600 кг.

Сохранится и фирменная компоновка салона i-Cockpit с небольшим рулевым колесом и высоко посаженной виртуальной панелью приборов, однако ее графику изменят.


Фото: Stellantis

Аккумуляторные батареи разместят в днище задней части автомобиля. По словам представителей Peugeot, это немного уменьшит багажник e-308. Его объем будет таким же, как у гибридных версий модели – 361 л в хэтчбеке и 548 л – в универсале.


Фото: Stellantis

Силовая установка электромобиля знакома по Peugeot e-208 и e-2008, но несколько доработана. В частности, мощность двигателя увеличат со 136 до 156 л. с. А емкость аккумуляторной батареи возрастет с 50 до 54 кВт∙ч. К тому же уменьшат энергопотребление установки, что позволит увеличить запас хода Peugeot e-308 2023 до 400 км (по циклу WLTP).

По материалам Фокус
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