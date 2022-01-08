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Молодым семьям выдадут 500 кредитов на жилье за 3 месяца

Молодым семьям выдадут 500 кредитов на жилье за 3 месяца

За первые три месяца 2022 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству планирует обеспечить собственным жильем не менее 500 семей граждан Украины через программы, которые администрирует учреждение.

Об этом пресс-службе Госмолодежьжилья заявил председатель правления учреждения Сергей Комнатный.

Как отмечается, во втором полугодии 2021 года состоялось пять этапов отбора участников этой программы. По их результатам собственным жильем уже обеспечено более 240 семей. 12 января будут отобраны еще 150 участников программы.

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В дальнейшем этапы отбора будут проходить не реже чем раз в месяц, а по факту поступления средств и чаще.

В то же время, отметил Сергей Комнатный, в 2022 году более активно будет реализовываться государственная программа обеспечения молодежи жильем. Дополнительно более 200 молодых семей приобретут собственное жилье через механизм долгосрочного льготного ипотечного кредитования за счет средств уставного капитала Госмолодежьжилья. Документом предусмотрено увеличение уставного капитала Госмолодежьжилья на 169,9 млн грн.

Напомним, по программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» получить кредит можно на срок до 20 лет под 3% годовых.

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не позже 35 лет назад или реконструированные не больше 25 лет назад. Нормативная площадь жилья – 21 кв. м общей площади на человека и 10,5 кв. м дополнительно на семью.

Кредит из уставного капитала Госмолодежьжилья могут получить граждане в возрасте до 35 лет включительно. Срок кредитования – до 20 лет, процентная ставка равна учетной ставке Национального банка Украины (с 10 декабря 2021 года – 9% годовых). Полные условия всех жилищных программ представлены на официальном сайте Госмолодежьжилья.

По материалам Finance.UA
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