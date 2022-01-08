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В «Дії» обновили цифровую подпись (видео)

В «Дії» обновили цифровую подпись (видео)

В программе «Дія» обновили цифровую подпись. Finance.ua узнал, что изменится.

Как сообщают в пресс-службе Дія, Дія.Підпис стало еще удобнее и проще.

Что меняется:

  • теперь, чтобы воспользоваться Дія.Підпис, достаточно лишь зайти в приложение, нажать Меню — Дія.Підпис и кликнуть.

Чтобы пользоваться Дія.Підпис, нужен биометрический документ в Дії – загранпаспорт или ID-карта.

«Дія.Підпис — это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн — в Дії и не только! С ним вы можете подписать любой документ PDF: заявление на портале Дія, договор аренды, доверенность, официальное письмо и прочее», — напоминают в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщали, что в приложении «Дія» запустят две новые функции: PhotoID и опросы;
  • также на портале «Дія» можно сгенерировать сертификаты: на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет.
По материалам Finance.UA
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