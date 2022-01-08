В «Дії» обновили цифровую подпись (видео)

В программе «Дія» обновили цифровую подпись. Finance.ua узнал, что изменится.
Как сообщают в пресс-службе Дія, Дія.Підпис стало еще удобнее и проще.
Что меняется:
Чтобы пользоваться Дія.Підпис, нужен биометрический документ в Дії – загранпаспорт или ID-карта.
«Дія.Підпис — это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн — в Дії и не только! С ним вы можете подписать любой документ PDF: заявление на портале Дія, договор аренды, доверенность, официальное письмо и прочее», — напоминают в пресс-службе.
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