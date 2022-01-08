Mercedes-Benz отказывается от практичных семейных моделей

Mercedes-Benz постепенно будет отказываться от моделей в кузове универсал. К 2030 их не останется в линейке марки.
Это выяснили журналисты немецкого издания Automobilwoche.
Первым “под нож” пойдет универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Его планируют снять с производства до 2025 года – именно тогда появится третье поколение CLA.
Также известно, что Mercedes-Benz E-Class с 2030 года будут предлагать только в кузове седан. Дни нового Mercedes-Benz C-Class Estate также подходят к концу – сейчас универсал продают исключительно на европейском рынке.
Причина такого радикального решения – в падении спроса универсалов. Покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам, которые почти такие же вместительные, но при этом в них высокая посадка и они лучше чувствуют себя вне асфальта.
К тому же, концерн Daimler в последние годы тратит миллиарды евро на разработку новых электромобилей семейства EQ. Поэтому приходится оптимизировать расходы и отказываться от непопулярных моделей.
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