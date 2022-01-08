Как в «Дії» подать заявку на субсидию: пошаговая инструкция

Украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал «Дія». Там необходимо заполнить анкету по 21 вопросу.
Как получить услугу в «Дії», рассказывает «Сегодня».
Подать заявление можно только через ПК-версию сайта, через приложение это невозможно сделать.
Как подать заявление:
После этого заявление направится в орган соцзащиты. На обработку заявки есть 10 дней. Если в заполненной анкете есть ошибки или указано недостаточно данных, то документ может быть возвращен на доработку.
На доработку и исправление неточностей дают 30 дней. Субсидия выплачивается с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона, затем производится автоматический перерасчет.
Как получить субсидию?
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Гражданин подает:
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