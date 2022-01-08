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Как в «Дії» подать заявку на субсидию: пошаговая инструкция

Как в «Дії» подать заявку на субсидию: пошаговая инструкция

Украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал «Дія». Там необходимо заполнить анкету по 21 вопросу.

Как получить услугу в «Дії», рассказывает «Сегодня».

Подать заявление можно только через ПК-версию сайта, через приложение это невозможно сделать.

Как подать заявление:

  • авторизоваться на сайте через систему BankID — для этого нужна электронная подпись;
  • в разделе «Пенсии, льготы и помощь» выбрать пункт «Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме»;
  • далее придется заполнить анкету — ответить на 21 вопрос.

После этого заявление направится в орган соцзащиты. На обработку заявки есть 10 дней. Если в заполненной анкете есть ошибки или указано недостаточно данных, то документ может быть возвращен на доработку.

На доработку и исправление неточностей дают 30 дней. Субсидия выплачивается с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона, затем производится автоматический перерасчет.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин подает:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что люди имеют право подать документы для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в любой период года;
  • оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов;
  • начисление субсидий для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.
По материалам Сегодня
  • i

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