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ПриватБанк в прошлом году продал активы на 1 млрд грн

ПриватБанк в прошлом году продал активы на 1 млрд грн

Государственный ПриватБанк в прошлом году продал на электронном аукционе OpenMarket 556 лотов с собственным и залоговым имуществом на общую сумму 1 008 966 460 грн.

По данным СЕТАМ, благодаря конкурентным онлайн-аукционам ПриватБанк заработал дополнительно 83,6 млн грн.

«Продажа неоперационной недвижимости, большая часть которой досталась банку в качестве залога по кредитам бывших владельцев – это один из инструментов, который позволяет нам выполнить одну из важных стратегических задач», – отметила руководитель направления управления недвижимостью банка Лариса Федяева.

Топ-3 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка:

  • Нежилые помещения в Херсоне – 39 970 300 грн.
  • Склад топлива и недвижимость в с. Мостиска Вторые Львовской области – 31 920 000 грн.
  • Жилые и коммерческие помещения в г. Днепр, ул. Сичеславская Набережна – 25 005 005 грн.

«Больше всего средств было получено с продажи нефтебаз и квартир во всех регионах Украины. Таким образом ПриватБанк вышел на второе место по сумме продажи через наш аукцион среди банков-партнеров. Интересно, что среди финучреждений больше всего продают на нашей площадке именно государственные банки, которые совместно уже реализовали имущества более чем на 4,3 млрд грн», – отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

По материалам Финансовый клуб
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