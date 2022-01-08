ПриватБанк в прошлом году продал активы на 1 млрд грн

Государственный ПриватБанк в прошлом году продал на электронном аукционе OpenMarket 556 лотов с собственным и залоговым имуществом на общую сумму 1 008 966 460 грн.
По данным СЕТАМ, благодаря конкурентным онлайн-аукционам ПриватБанк заработал дополнительно 83,6 млн грн.
«Продажа неоперационной недвижимости, большая часть которой досталась банку в качестве залога по кредитам бывших владельцев – это один из инструментов, который позволяет нам выполнить одну из важных стратегических задач», – отметила руководитель направления управления недвижимостью банка Лариса Федяева.
Топ-3 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка:
«Больше всего средств было получено с продажи нефтебаз и квартир во всех регионах Украины. Таким образом ПриватБанк вышел на второе место по сумме продажи через наш аукцион среди банков-партнеров. Интересно, что среди финучреждений больше всего продают на нашей площадке именно государственные банки, которые совместно уже реализовали имущества более чем на 4,3 млрд грн», – отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
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